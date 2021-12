Prefeitura de Feira de Santana inscreve em concurso para Guarda Municipal

As inscrições para o concurso público de Guarda Municipal da Prefeitura de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador) começam nesta quinta-feira, 2. O certame oferece 50 vagas para contratação imediata (sendo 22 para candidatos em geral, 15 para egressos da escola pública, 10 para afrodescendentes e indígenas e três para pessoas com deficiência), além de 250 oportunidades para cadastro reserva.

O salário é de R$ 1.081,58. O edital foi publicado no Diário Oficial do município nesta quarta, 1º.

Os interessados poderão confirmar a participação pela internet até as 16h do dia 3 de setembro. A taxa é de R$ 60. O período para pedir isenção do pagamento da taxa vai desta quinta até 10 de agosto.

Todos os candidatos devem ter ensino médio completo. Além disso, os homens devem possuir altura mínima de 1,70m e as mulheres, 1,65m.

Os inscritos vão passar por provas objetivas e de títulos, de caráter classificatório, e outras seis etapas eliminatórias, que incluem avaliação psicológica, teste de aptidão física, exame de saúde física e mental, exame toxicológico, pesquisa social e curso de formação.

A prova objetiva será aplicada em Feira de Santana, no dia 14 de outubro. Já os resultados preliminares serão divulgados a partir do dia 24 de outubro. Outras informações estão disponíveis no edital.

