Prefeitura de Eunápolis inscreve para concurso até domingo

As inscrições para o concurso da Prefeitura Municipal de Eunápolis (distante a 662 Km de Salvador) seguem abertas até o próximo domingo, 8. São oferecidas mais de 400 vagas imediatas, com 100 cargos disponíveis. Os salários variam de R$ 788 até R$ 3.500.

A seleção será realizada no dia 12 de abril, com prova escrita de conhecimento geral e específico. Para se inscrever, o candidato deve acessar e preencher um formulário no site do concurso. A taxa de inscrição varia entre R$ 45 e R$ 150.

