Prefeitura de Entre Rios encerra inscrições para concurso nesta segunda

Termina nesta segunda-feira, 19, o prazo de inscrições para o concurso público da Prefeitura de Entre Rios. São oferecidas 150 vagas para diversos cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 954 a R$ 6.600.

As inscrições devem ser realizadas pelo site da empresa Planejar Concursos, responsável pelo certame, mediante pagamento da taxa, que varia de R$ 50 a R$ 90, a depender da vaga.

As oportunidades para nível fundamental englobam os cargos de auxiliar administrativo (15), auxiliar de cozinha (5), auxiliar de higiene (5), auxiliar de Serviços Gerais (30), coveiro (2), motorista de veículos leves (4), motorista II (4), operador de máquinas (2) e porteiro (2).

Para nível médio/técnico, são oferecidas vagas para agente de fiscalização ambiental (2), assistente administrativo (10), assistente itinerante (4), auxiliar administrativo PSF, condutor de Veículo escolar (2), fiscais de obras e postura (2) e de tributos (3), guarda municipal, técnicos em alimentação, biblioteca (2), contabilidade (3), enfermagem, enfermagem PSF, equipamento, infraestrutura, laboratório - análises clínicas (1), multimeios didáticos (2); orientação escolar, radiologia (1) e em tradução e interpretação libras e/ou braile (4).

Já os candidatos com nível superior vão concorrer aos cargos de advogado (2), analista sanitarista e ambiental (1), analista urbanístico e ambiental (1), assistente social (2), bioquímico (1), coordenador pedagógico (5), enfermeiro (4), enfermeiro PSF(1), engenheiros ambiental (1) e civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo escolar (1), médicos nas especialidades de anestesista (1), cardiologista (1), cirurgião letivo (1), dermatologista (1), ginecologista (1), Obstetrícia (2), Oftalmologista (1), pneumologista (1), psiquiatria (1), plantonista (7) e PSF (2), nutricionista (1), nutricionista escolar (1), dentista PSF (1), psicólogo escolar (1) e psicopedagogo.

As provas objetivas para todos os cargos serão aplicada no dia 11 de março, com horário e local a serem divulgados. A seleção conta ainda com prova de títulos. Os candidatos aprovados vão atuar em jornadas de trabalho de 20h a 40h semanais.

