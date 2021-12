Prefeitura de Dias D'Avila inscreve para processo seletivo

Seguem abertas até a próxima sexta-feira (25), as inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Dias D'Avila, com salários que variam de R$ 954 a R$ 2.176,12.

São oferecidas 100 vagas, sendo 82 destinadas a zona urbana e 18 a zona rural, para funções de nível fundamental, médio e superior.Interessados devem realizar a inscrição no auditório da Prefeitura, localizada na rua Raimundo Conceição Tabireza, praça dos três poderes Luís Eduardo Magalhães, Dias D'Avila. É necessário comparecer com os documentos exigidos no edital do certame.

A seleção terá validade de oito meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. O processo seletivo será formado de análise de currículo, título e e avaliação de exames médicos.

Vagas

As oportunidades são para os cargos de especialista em educação, tradutor e interprete de libras, cuidador de alunos com necessidades educacionais especiais, atendente escolar, assistente de classe, oficial de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, porteiro escolar, monitor de educação dramatizada, monitor de banda escolar, monitor de dança, monitor de passeios pedagógicos, monitor de música, monitor de educação integral, monitor de artesanato e monitor de alfabetização de crianças com necessidades educacionais especiais.

