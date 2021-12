Prefeitura de Curaçá abre concurso com mais de 500 vagas

A prefeitura de Curaça (a 550 quilômetros de Salvador) abriu 551 vagas, incluindo cadastro reserva, para concurso público de nível fundamental ou que tenham até o 1ª ano, níveis médio e superior.

Diversas vagas são ofertadas nas áreas como assistente social, enfermeiro, odontólogo, nutricionista, dentre outras.

As inscrições variam de R$ 60 a R$ 100 e serão feitas até o dia 15 pelo mês no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). Os salários variam de R$ 973,90 a R$ 8.789,89, de acordo com a área escolhida.

Outras informações podem ser acessadas do edital do concurso.

