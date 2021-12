Prefeitura de Cocos inscreve para seleção com salário de até R$ 2.500

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Cocos, que encerrariam neste domingo, 29, foram prorrogadas para o dia 5 de maio. O certame oferece 48 vagas para diferentes cargos, com salários que variam de R$ 1.014 a R$ 2.500.

As oportunidades são para as funções de professor, agente comunitário de saúde, fonoaudiólogo, farmacêutico, psicólogo e assistente social.

Interessados em participar devem se inscrever diretamente no site da MS Concursos - empresa organizadora do processo seletivo. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 55 a R$ 75. Outras informações podem ser conferidas no edital da seleção.

