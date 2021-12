Prefeitura de Catu encerra inscrições para concurso

A Prefeitura de Catu (BA) encerra as inscrições, nesta sexta-feira (16), em concurso para 497 vagas (427 imediatas e 70 para cadastro de reserva) em cargos de todos os níveis de escolaridade. As inscrições devem ser feitas pelo site www.seprod.com.br. A taxa varia de R$ 40 a R$ 80. Os salários vão de R$ 622,00 a R$ 4.198,40.



Os cargos de nível fundamental são de coveiro, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de creche, porteiro saúde, porteiro educação, servente, pedreiro, vigia, cuidador de idoso, cozinheiro hospitalar, ajudante de cozinha, motorista saúde/ambulância e motorista educação/ônibus.



Os cargos de nível médio/técnico são de segurança, auxiliar administrativo, assistente administrativo - serviços públicos e infraestrutura, assistente administrativo - assistente social, auxiliar de disciplina, telefonista, técnico em contabilidade, agente de trânsito, inspetor de saneamento, técnico de enfermagem, técnico em laboratório, técnico em radiologia, instrumentador cirúrgico, educador social e auxiliar odontológico.



Os cargos de nível superior são de médico PSF, médico plantonista, médico diarista, médico angiologista, médico cardiologista, médico dermatologista, médico endocrinologista, médico gastro, médico ginecologista, médico mastologista, médico oftalmologista, médico ortopedista, médico otorrino, médico pediatra, médico psiquiatra, médico psiquiatra, médico cirurgião geral, médico cirurgião geral, médico cirurgião geral, médico anestesista, odontólogo PSF, enfermeiro PSF, enfermeiro hospitalar, nutricionista, fisioterapeuta, biomédico, bibliotecário, assistente social, farmacêutico, médico-veterinário, terapeuta ocupacional, psicólogo - assist. social, psicólogo - saúde, psicólogo - educação, fonoaudiólogo, professor licenciatura plena nas disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, educação física, educação artística, matemática, ciências, história, geografia e música, professor infantil e fundamental I, intérprete de libras (língua brasileira de sinais), pedagogo com formação em libras, pedagogo com formação em braile e pedagogo com formação em atendimento do portador em deficiência mental.



A prova objetiva será aplicada no dia 9 de dezembro.

adblock ativo