Prefeitura de Candeias inscreve em seleção com salários de até R$ 13 mil

Seguem abertas até o dia 18 deste mês as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Candeias, com salários que vairam de R$ 998 até R$ 13 mil. São oferecidas 189 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os selecionados irão atuar no Hospital Municipal José Mário dos Santos, com carga horária que varia de 12h a 40h semanais. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizadora do certame.

A prova objetiva terá conteúdo de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos. Já os cargos de nível superior terá análise de títulos, onde serão verificados e pontuados os documentos de titulação dos candidatos. Outras informações podem ser conferidas no edital.

Vagas

Auxiliar de serviços gerais (14), costureira (1), maqueiro (3), porteiro (9), assistente de arquivo (1), assistente administrativo (3), assistente de almoxarife (1), assistente de farmácia (5), assistente de faturamento (2), condutor de veículo de emergência (4); instrumentador cirúrgico (5); monitor de informática (1), recepcionista (9), técnico em nutrição (1), técnico de enfermagem (40), técnico em edificações (1), técnico de radiologia (7); assistente social (3), enfermeiro (6), enfermeiro - intensivista/ emergencista (10); enfermeiro Obstetra (5), farmacêutico (1), fisioterapeuta (2), médico anestesiologista - 24HS (7), médico cirurgião Geral - 24HS (7), médico cirurgião geral - 12HS (1), médico clínico emergencista (7), médico clínico - diarista (1), médico obstetra (7); médico ortopedista - 12HS (7), médico pediatra (7), médico radiologista (7), nutricionista (3), psicólogo (1).

