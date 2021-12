Prefeitura de Candeias anuncia suspensão temporária de processo seletivo

A prefeitura de Candeias suspendeu temporariamente o processo seletivo destinado à contratação de 189 profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários de R$ 998 até R$ 13 mil.

O comunicado, que está disponível no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa responsável pelo certame, diz que a "decisão visa solucionar problemas de caráter técnico e administrativo que influenciam diretamente no andamento dos trabalhos em conjunto com o IBFC".

Ainda segundo o informe, os candidatos que se inscreveram no certame não precisarão realizar qualquer procedimento de recadastramento ou inscrição.

