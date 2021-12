Prefeitura de Candeias abre concurso para nível fundamental

A Prefeitura de Candeias abre, a partir desta quarta-feira, 2, inscrições para o concurso de nível fundamental para agentes de combates às endemias do quadro permanente de pessoal. São 40 horas semanais, com salário de R$ 724.

Os interessados deverão se inscrever no site da Planejar Consultoria até o dia 15 de abril e serão submetidos a prova no próximo dia 4 de maio. Os detalhes estão disponível no edital. A inscrição custará R$ 40.

Após as provas, as próximas etapas serão dos exames médicos, curso introdutório de formação inicial e continuada, e outros procedimentos pré-admissionais realizados junto a Prefeitura Municipal de Candeias. Todas as fases terão caráter eliminatório.

