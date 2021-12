Prefeitura de Camaçari abre inscrições para concurso com o prêmio de R$ 80 mil

As inscrições para o Concurso Público Nacional de Estudo Preliminar de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo para o Parque Morro da Manteiga, em Camaçari, ja estão abertas, e seguem até o dia 30 de junho. A iniciativa busca atender a diversos pré-requisitos estabelecidos em edital, que estão embasados em três temas estruturantes: meio ambiente e paisagem, para que seja respeitada e promova a recomposição ambiental; Infraestrutura urbana, a fim de que o proposto no projeto esteja compatível com a infraestrutura urbana essencial preexistente e com o sistema viário e de mobilidade com acessibilidade; e Usos e equipamentos, que orienta que as edificações e espaços criados tenham função e uso de parque respeitando com finalidade ecológica, paisagística e recreativa.

Os projetos serão julgados por uma comissão composta por cinco membros titulares e dois suplentes, todos profissionais de arquitetura, sendo quatro indicados pela IAB-BA e três pela Prefeitura. A metodologia e critérios de julgamento dos trabalhos concorrentes atenderão aos princípios da criatividade, inovação e exequibilidade das propostas. Entre alguns critérios básicos a serem observados estão: adequação às normas; acessibilidade, inclusão e adequação social; e soluções técnico-construtivas adequadas ao conforto térmico e eficiência energética.

O concurso prevê a seleção de três propostas, sendo apenas uma considerada ganhadora. A Comissão Julgadora deverá indicar os três primeiros classificados, por ordem de mérito. O primeiro lugar, além de receber como prêmio a quantia de R$ 80 mil, assinará o contrato para desenvolvimento do Projeto Executivo de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, dos Projetos Executivos Complementares e da Supervisão da Obra, a ser firmado com a Prefeitura de Camaçari. Para o segundo e terceiro colocados, as premiações são de R$ 30 mil e R$ 20 mil, respectivamente.

De acordo com o documento, a data prevista para premiação e abertura de exposição dos trabalhos é o dia 26 de setembro de 2019.

As inscrições somente poderão ser realizadas por meio eletrônico, através do site oficial do concurso, onde os interessados também encontrarão o conjunto de documentos base, como edital/regulamento, termo de referência com os documentos técnicos em anexo, modelo de prancha e minuta do contrato. A taxa para membros ativos e regularizados com o IAB será de R$ 150, e de R$ 300 para não sócios da instituição.

O candidato deverá acompanhar o andamento da sua adesão através do próprio portal, na opção “Acessar minha Inscrição”, disponível na página do formulário de cadastro. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 1° de julho e as inscrições efetuadas serão homologadas após a sua devida comprovação.

adblock ativo