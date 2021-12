Prefeitura de Camaçari abre concurso para 363 vagas

A Prefeitura de Camaçari abre inscrição para concurso público com 363 vagas em níveis fundamental, médio e superior entre 4 de novembro a 5 de dezembro. O procedimento pode ser realizado no site da administração municipal e na Casa do Trabalho. As taxas são de R$ 18 para ensino fundamental, R$ 30 para ensino médio, R$ 36 para ensino técnico e R$ 48 para ensino superior.

São 121 vagas para nível fundamental, 97 para nível médio, 21 para nível técnico e 124 vagas para o nível superior. Os salários iniciais vão de R$ 761,26 a R$ 2.244,03.

A realização da prova será dia 19 de janeiro de 2014.

