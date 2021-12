Prefeitura de Caldeirão Grande abre concurso com 238 vagas

Estão abertas as inscrições para concurso público com vagas para níveis fundamental, médio e superior da Prefeitura de Caldeirão Grande (distante a 333 km de Salvador). Os interessados podem se inscrever até 14 de fevereiro no Telecentro de Caldeirão Grande, situado à rua Deputado João Carlos Tourinho Centro, das 8h às 14h, de segunda à sexta, e no site da exitocursoseconcurso. As taxas variam de R$ 40 a R$ 120. Os salários vão de R$ 724,00 a R$ 3.100,00.

As vagas para nível médio são de Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar Administrativo, Monitor SCFV, Técnico Agropecuário, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Enfermagem PSF, Técnico em Laboratório de Análise e Técnico em Meio Ambiente.

Para nível superior, há vagas para Assistente Social, Enfermeiro, Enfermeiro PSF, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Gestor Público, Médico Pediatra, Médico PSF, Médico Plantonista - Clínico Geral, Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo e professor em diversas áreas.

A aplicação da prova objetiva de conhecimentos, no total de 30 questões, será realizada provavelmente no dia 16 de março de 2014.

