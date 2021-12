Prefeitura de Cairu anuncia concurso com salários de até R$ 8 mil

Estarão abertas a partir da próxima quinta-feira, 12, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Cairu (distante 172 km de Salvador) com remunerações que variam de R$ 954 a R$ 8 mil. Serão oferecidas 261 oportunidades, para cargos de nível fundamental, médio e superior.

Interessados em participar devem comparecer até o dia 3 de agosto, no Complexo Administrativo Raul Miranda, na Praça Teixeira de Freitas, das 8h às 12h e das 14h às 17h. No local, o candidato deverá informar e preencher os dados pessoais e escolher o cargo no qual deseja concorrer. Será possível se inscrever para dois cargos diferentes, desde que um cargo seja de nível superior e o outro de nível médio, conforme informações do edital.

Vagas

As vagas para nível superior são destinadas a assistente social (1), auditor fiscal (2), biólogo (1), dentista (5), enfermeiro (2), engenheiro ambiental (1), engenheiro florestal (1), fisioterapeuta (1), médico (3), nutricionista (2) psicólogo (1). As vagas para professor de nível fundamental são para artes (4), ciências (2), matemática (4), português (1).

Para o nível médio as vagas são para, eletricista (1), técnico de enfermagem (5), agente comunitário de saúde (2), agente de apoio educacional (29), agentes de tributos (6), agente de vigilância sanitária (4), assistente administrativo (24), fiscal de obras (4), guarda ambiental municipal (8), e guarda municipal (24).

Já os candidatos com nível fundamental podem concorrer para as vagas de auxiliar de serviços (62), gari (15), marinheiro (6), motorista classe B (8), motorista classe D (3), motorista classe E (2), porteiro (29), recepcionista (15), salva vidas (6).

adblock ativo