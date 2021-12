Prefeitura de Cafarnaum abre processo seletivo e concurso público

Seguem até o próximo dia 10 as inscrições para o processo seletivo e concurso público para profissionais de níveis fundamental, médio e superior anunciados pela prefeitura da cidade de Cafarnaum (distante 448 km de Salvador). Os interessado devem se inscrever pelo site da empresa Planejar Concursos.

No processo seletivo são oferecidas vagas para assistente social (1), educador físico (1), enfermeiro (5), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), nutricionista (1), odontólogo (1), professor (10), psicólogo (1), agente administrativo (7), agente de portaria (3), motorista - CNH B (2), motorista - CNH D (2), motorista condutor socorrista (3), orientador Social - Pró-Jovem (2), técnico de enfermagem (8), técnico de enfermagem socorrista (3), técnico em Radiologia (1), visitador social (3), auxiliar de serviços gerais (8), gari (5), jardineiro (1) e operador de máquinas pesadas (1).

No concurso público, as funções disponíveis são para fiscal de tributos (1) e agente comunitário de Saúde (7), com carga horária de trabalho de 80 a 160 horas e salários de R$ 954,00 a R$ 3.484,00.

Como forma de classificação, o processo seletivo e concurso público são construídos por prova objetiva e prova de títulos. A primeira etapa está prevista para ocorrer no dia 9 de setembro deste ano.

