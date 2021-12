Prefeitura de Cabaceiras do Paraguaçu abre inscrições para processo seletivo

A Prefeitura do munícipio de Cabaceiras do Paraguaçu abriu inscrições para o Processo seletivo Simplificado, com preenchimento de 10 vagas para os cargos de Técnico de Enfermagem e Motorista "D". Serão cinco vagas para cada função com salário básico de R$ 927.

As inscrições no valor de R$ 70 podem ser realizadas pelo site da Multy Ideias - empresa responsável pelo concurso - até as 23h59 do dia 27 de setembro.

A prova está prevista para ser aplicada no dia 22 de outubro. Já o resultado da seleção será divulgado dia 13 de novembro. Mais informações podem ser adquiridas no edital do processo seletivo.

