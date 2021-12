Prefeitura de Belmonte inscreve em concurso com salários até R$ 5.988

Já estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Belmonte (a 700 quilômetros de Salvador). São oferecidas 195 vagas, sendo 60 do quadro permanente e 135 para cadastro reserva. Os salários chegam até R$ 5.988.

Os interessados devem se inscrever no site da MS Concursos, até as 23h59 do dia 25 de agosto, sendo que o dia 26 será o último para realizar o pagamento do boleto bancário. Os valores das inscrições são mediante o cargo, sendo R$ 50 (fundamental), R$ 65 (médio e técnico) e R$ 85 (superior).

O concurso será composto por três etapas de provas: objetiva, de títulos e prática, este último para cargos de operador de máquinas pesadas. A previsão de realização das provas objetivas é para o dia 15 de dezembro deste ano. Mais detalhes podem ser conferidos no edital.

As vagas são destinadas aos cargos de auditor fiscal procurador jurídico, motorista (categoria D), pedreiro, encanador, fiscal de obra, fiscal de limpeza pública, agente administrativo, operador de máquina D, fiscal de limpeza pública, eletricista, agente de endemias, agente de saúde, assistente social, enfermeiro, enfermeiro especialista em hospital, ambulatório, clínica, empresa e administração hospitalar, fisioterapeuta, médico (plantonista 24h no hospital), médico, médico psiquiatra, médico pediatra, médico dermatologista, nutricionista, odontólogo, recepcionista, serviços gerais, técnico de enfermagem, professor pedagogo, veterinário e motorista.

