Prefeitura de Barrocas tem concurso com salário até R$ 8.500

A prefeitura da cidade de Barrocas, a 201 km de Salvador, vai realizar concurso público para contratação de 164 profissionais de diferentes áreas. Os salários variam de R$ 788,00 a R$ 8.550,00, a depender do cargo escolhido. São oferecidas vagas nos níveis fundamental, médio e superior. Cinco por certo das vagas estão reservadas para portadores de necessidades especiais.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias nove e 20 de novembro pelo site da organizadora. O valor da taxa varia de R$ 50,00 à R$ 120,00.

As provas serão realizadas no município de Barrocas em data, horário e local a ser publicado pela organizadora. O concurso terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da prefeitura de Barrocas. Conifra o edital.

Confira as vagas:

Nível Fundamental: Agente de Serviços - Auxiliar de Serviços Gerais (27), Auxiliar de Vigilância Escolar (6), Cozinheiro (3), Guarda Municipal (3), Merendeira (6), Motorista (19), Operador de Máquinas Pesadas (3);

Nível Médio: Auxiliar Administrativo (16), Agente de Combate as Endemias (1), Agente Comunitário de Saúde (4), Agente de Vigilância Sanitária (1), Agente Operacional de Creche e Pré-escola (9), Auxiliar de Odontologia (3), Monitor de Transporte Escolar (8), Oficineira (1) Recepcionista (1), Técnico em Radiologia (1), Técnico em Enfermagem (11), Técnico Agrícola (1);

Nível Superior: Assistente Social (5), Cirurgião-Dentista (6), Educador Físico (1), Enfermeiro (5), Farmacêutico (1), Engenheiro Civil (1), Fisioterapeuta (1), Fonoaudiólogo (1), Médico nas áreas de Clínico (5), Ginecologista (1), Ortopedista (1), Pediatra (1), Psiquiatra (1) e Veterinário (1), Nutricionista (3), Psicólogo (3), Psicopedagogo (1), Terapeuta Ocupacional (1) e Advogado (1).

