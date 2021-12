Prefeitura de Barreiras divulga edital de seleção com salários de até R$ 6 mil

A prefeitura de Barreiras (distante a 858 km de Salvador) divulgou o edital para processo seletivo com salários de R$ 1.131,25 a R$ 6.094, 16, destinado a candidatos com formação em nível médio, técnico e superior.

Serão oferecidas 5.250 vagas, sendo 4.375 para cadastro reserva e 875 para vagas imediatas. As inscrições estarão disponíveis até o dia 5 de maio e devem ser feitas por meio do site do Idib, empresa organizadora do certame.

O pagamento da taxa de inscrição nos valores entre R$ 50 e R$ 90 deverá ser efetuado até 24 horas após a emissão do boleto bancário. Provas estão previstas para serem aplicadas no dia 2 de junho.

