Prefeitura de Barreiras abre concurso com 1.125 vagas

A prefeitura de Barreiras abriu nesta segunda-feira, 3, inscrições em concurso com vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. São 1.125 vagas oferecidas, com salários que vão de R$ 725,46 até R$ 1.842,15.

Os interessados deverão se inscrever até o próximo dia 25 de fevereiro pelo site do Instituto Cidades ou no Ponto Facilitador localizado no Palácio das Artes, Praça Castro Alves, em Barreiras a partir do dia 10 de fevereiro, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A taxa de inscrição varia entre R$ 30 e R$ 80. O edital do certame pode ser acessado no próprio link.

Para nível fundamental estão disponíveis 452 vagas para auxiliar de serviços gerais, eletricista, pedreiro e segurança com salários de até R$ 915,04. Os candidatos de nível médio podem concorrer às vagas de agente de controle de endemias, assistente administrativo, auxiliar administrativo, recreador, telefonista, professor de informática nível um e dois, auxiliar de consultório dentário, técnico em laboratório, técnico de enfermagem, motorista de veículos pesados e operador de máquinas pesadas.

As vagas para nível superior são para as áreas de assistência social e psicologia. O salário é de até R$ 1.842,15.

Os candidatos podem se inscrever para mais de uma vaga, se houver compatibilidade de horários. A prova será aplicada no dia 16 de março.

