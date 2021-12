Prefeitura de Baixa Grande oferta 126 vagas em concurso público

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Baixa Grande, que oferta 126 vagas para todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior, além de cadastro reserva. Os salários variam entre R$ 998 e R$ 2.185.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 24 de fevereiro de 2019, no site da banca organizadora IDM Concursos.

O concurso contará com provas objetivas (para todos); teste de aptidão física, psicoteste e exame de sanidade física e mental para Guarda Municipal; e prova de títulos. As avaliações serão realizadas no dia 21 de abril em locais e horários a serem informados.

O valor da inscrição varia de R$ 50 a R$ 80.

