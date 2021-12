Prefeitura de Andorinha encerra inscrições para concurso nesta sexta

Seguem até as 19h59 desta sexta-feira, 20, as inscrições para o concurso da Prefeitura de Andorinha, na Bahia, que oferece vagas para candidatos de nível médio e superior, com salários até R$ 2 mil.

As inscrições devem ser feitas pelo site da organizadora do certame, com o pagamento das taxas de R$ 50 (nível médio) e R$ 70 (nível superior). As provas objetivas devem ocorrer no dia 19 de novembro.

As oportunidades são para as funções de Assistente Social (3); Psicólogo (2); Cadastrador para Programas Sociais; Entrevistador para Programas Sociais; Facilitadores de Oficinas de Dança (1), Esporte (2), Artesanato (1), Corte e Costura (1), Música (1); e Orientador Social (6). Os profissionais devem cumprir jornadas de 20h, 30h e 40h semanais, a depender do cargo.

