Prefeitura de Alagoinhas inscreve para concurso com salários de R$ 3.308

Seguem abertas até o dia 6 de julho as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Alagoinhas,com salários que variam de R$ 1.198,47 a R$ 3.308,81, e vagas destinadas para candidatos de nível médio e superior.

Ao total, são oferecidas 119 oportunidades para os cargos de agente de combate de endemias, agente comunitário de saúde, assistente administrativo, auxiliar de classe, motorista categoria D, professor tradutor interprete de Libras, médico, arquiteto, administrador, assistente social, bibliotecário, contador, farmacêutico, coordenador pedagógico e professor para diversas disciplinas.

As inscrições devem ser realizadas diretamente no site da organizadora do certame. A taxa para nível médio é de R$ 96 e superior R$ 144. Já a aplicação da prova está prevista para o dia 19 de agosto, com início às 8h e término às 12h.

A previsão é que o certame seja constituído por provas objetivas, mas para alguns cargos haverá também redação e prova de títulos.Outras informações podem ser conferidas no edital do concurso.

