Prefeitura de Alagoinhas abre inscrições para concurso público

Começam nesta quarta-feira, 19, as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Alagoinhas que oferece 26 vagas para nível médio e 66 para superior. Os salários variam de R$ 1.198,47 a R$ 2.715,63.

Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de março, no site do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, empresa organizadora do certame. A previsão é que o edital seja divulgado ainda nesta terça-feira, 19, no Diário Oficial (Doem) e que as provas sejam aplicadas no dia 14 de abril.

Vagas

As oportunidades de nível médio são para assistente administrativo (13), auxiliar de classe (9), motorista CNH “D” (4). Já Para nível superior, as vagas são para analista em obras – arquiteto (1), analista em administração, finanças e contabilidade – administrador (3), bibliotecário (1), analista em administração, finanças e contabilidade – contador (1), coordenador pedagógico (9) e professor nas áreas de séries iniciais (17), artes (1), inglês (4), ciências biológicas (1), história (2), geografia (2), matemática (4), educação física (3), português (4), professor tradutor e intérprete de Libras (135).

adblock ativo