Prefeitura de Alagoinhas abre concurso com mais de 100 vagas

A prefeitura de Alagoinhas (distante 110 km de Salvador) divulgou edital de concurso público com 133 vagas para ensino médio, técnico e superior. As inscrições começam no próximo dia 2 de setembro (segunda-feira) e seguem até 1º de outubro pelo site da AIETEC .

A remuneração varia de R$ 1.165,47 a R$ 2.817,47, para carga horária de 20h a 40h semanais. Os contratados recebem ainda transporte e alimentação.

O prazo de validade do certame é de dois anos podendo ser prorrogado por igual período. Outras informações podem ser consultadas no edital do concurso.

