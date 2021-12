Prefeitura de Alagoinhas abre 75 vagas na área de saúde

A prefeitura municipal de Alagoinhas (100 km de Salvador) abriu inscrições para 75 vagas na Secretaria de Saúde, para cargos de nível superior, médio e técnico. As inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 3 de novembro.

Entre outras vagas, há chances para atendente de farmácia, educador físico, psicólogo, técnico de enfermagem, enfermeiro para o Samu, médico intervencionista, médico clínico e médico do trabalho.

A jornada de trabalho, entre 20h a 40h semanais, varia de acordo com o cargo. A remuneração vai de um salário mínimo até R$ 8 mil por mês, além dos benefícios, de acordo com edital.

As provas serão realizadas no dia 20 de dezembro, em Alagoinhas. Os interessados devem pagar as seguintes taxas de inscrição: para nível superior, o valor é R$ 45, enquanto para os de nível médio e técnico o valor é R$ 30.

