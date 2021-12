Prefeitura convoca 97 candidatos aprovados em concurso público

A Prefeitura convocou nesta quarta-feira, 30, por meio do Diário Oficial do Município (DOM), 97 candidatos aprovados no concurso público municipal realizado em 2019. Serão nomeados servidores para a Guarda Civil Municipal (GCM), Transalvador, Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar), Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Secretaria de Ordem Pública (Semop).

Os convocados devem se dirigir à Secretaria Municipal de Gestão (Semge), na Avenida Vale dos Barris, nº 125, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h. O prazo de comparecimento é de 30 dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação dessa convocação.

Além disso, é preciso levar documento de identificação original. Por conta da Covid-19, recomenda-se que o atendimento seja agendado por meio do site.

