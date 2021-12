Prefeitura baiana inscreve em concurso com salários de até R$ 6 mil

Seguem abertas até o dia 1º de fevereiro as inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu, que oferece 367 vagas para todos os níveis, com salários de até R$ 6 mil.

As inscrições devem ser feitas pelo site da organizadora Conpass e as taxas variam de R$ 55 a R$ 120, a depender da vaga. As provas serão aplicadas no dia 4 de março.

Vagas

Para nível fundamental, há oportunidades para motorista de carro leve e pesado, operador de máquinas pesadas, oficineiro, auxiliar de servuços gerais, vigia, porteiro, jardineiro e coveiro, com remunerações entre R$ 937 e R$ 2 mil.

Já as oportunidades para nível médio/técnico são para as funções de assistente administrativo, recepcionista, orientador social, técnico em enfermagem, auxiliar de saúde bucal e motorista do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Os vencimentos variam de R$ 937 a R$ 1.400.

Para nível superior, são disponibilizadas vagas para fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, enfermeiro, médico (autorizador, ortopedista, cirurgião dentista, ginecologista/obstetra, psiquiatra, perito, pediatra e PSF), biomédico, veterinário, farmacêutico, fonoaudiólogo, odontólogo (PSF, buco-maxilo, endodontista, periodontista e especialista em pacientes especiais), pedagogo, arteterapeuta, assistente social, educador físico, advogado e professor (séries iniciais do ensino fundamental, metemática, língua portuguesa, educação física, história, ciências e geografia), com remunerações que variam de R$ 1.149,40 a R$ 6.000.

