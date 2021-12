Prefeitura baiana encerra concursos nesta quinta; 531 vagas

Encerram nesta quinta-feira, 7, as inscrições para o concurso público para a Prefeitura Municipal de Ilhéus. São oferecidas 531 vagas em cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam de R$ 880 a R$ 8 mil.



Os candidatos podem realizar a inscrição no site da empresa responsável pelo ajuntamento. A taxa varia de R$ 35 (nível fundamental) a R$ 120 (procurador/nível superior). A seleção é feita por meio de provas escritas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.



Será enviado aos inscritos um Cartão de Convocação, com os locais de realização das provas para todos os cargos. O concurso tem prazo de validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, porém, pode ser prorrogado pelo mesmo período uma única vez, sob critério da administração.

