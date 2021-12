Prefeitura baiana anuncia concurso público e processo seletivo

A prefeitura de Medeiros Neto (distante 847 km de Salvador) anunciou nesta terça-feira, 30, a realização de concurso público e processo seletivo para preencher vagas na Secretaria Municipal de Educação.

As inscrições devem ser realizadas no período de 2 a 22 de agosto, pelo site da empresa organizadora, a MSM Consultoria & Projetos Ltda ou na sede da secretaria, localizada na rua Inácio Bom Jardim, no centro da cidade, das 8h às 11h30.

Ainda não há informações sobre quantidade de vagas e cargos ofertados. Os detalhes devem ser divulgados a partir do dia 2 de agosto nos editais que serão divulgados pela organizadora.

