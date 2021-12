Prefeitura baiana abre inscrições para processo seletivo com salários de até R$ 5 mil

As inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Nilo Peçanha, que dispõe de 105 vagas com salários de R$ 998 até R$ 5.550, seguem abertas até a sexta-feira, 12. As oportunidades são para candidatos com o ensino médio, técnico e superior (confira as vagas abaixo).

Com taxas entre R$ 50 e R$ 70, as inscrições devem ser feitas por meio do site da empresa Planejar Concursos. As provas estão previstas para serem aplicadas no próximo dia 28. Outras informações sobre o certame estão disponíveis no edital.

