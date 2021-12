Prefeitura baiana abre concurso com salários de até R$ 2.342

Serão abertas nesta segunda-feira, 9, as inscrições para o concurso público da prefeitura de Itaquara, que oferece 57 vagas para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior. Os salários variam de R$ 788 a R$ 2.342.

As oportunidades de nível fundamental são para as funções de auxiliar de serviços gerais, motorista D, operador de máquina pesada, pedreiro e vigilante.

As vagas de nível médio são para agente e assistente administrativo, auxiliar de disciplina e técnico em enfermagem.

Já as funções de nível superior são de enfermeiro, nutricionista, odontólogo, professor de educação física e psicológo.

As inscrições devem ser feitas no site da empresa organizadora até o dia 20 de março. As taxas são de R$ 30, R$ 40 ou R$ 70, a depender do nível.

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 25 de março e contarão com questões de português, matemática, conhecimentos gerais e específicos. O concurso tem validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois.

