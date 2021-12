Prefeitura baiana abre concurso com salário de até R$ 6.000,00

A prefeitura do município de Pé de Serra (a 227 quilômetros de Salvador), abriu vagas para concurso público e os salários variam de R$ 880,00 até R$ 6.000,00. As vagas são para níveis fundamental, médio e superior e os valores das taxas são de R$ 50,00, R$ 60,00 e R$ 100,00, respectivamente.

Ao todo, são ofertadas 199 vagas. As inscrições vão até o dia 12 de dezembro e podem ser realizadas pelo site www.idmconcursos.com.br, onde está disponível também o edital do concurso.

Para o nível fundamental, as oportunidades são para auxiliar administrativo (10), auxiliar de enfermagem (5), auxiliar de ensino (20), auxiliar de laboratório (2), auxiliar de serviços gerais (40), coveiro (1), eletricista (2), gari (21), guarda municipal (10), motorista (6) e operador de máquinas pesadas (3).

Para o nível médio, há charges para agente de fiscalização sanitária (2), agente de tributos (3), almoxarife (1), fiscal de tributos (3), técnico agrícola (2), técnico em contabilidade (4), técnico em enfermagem (5) e técnico em radiologia (2).

Já para o nível superior estão disponíveis vagas para advogado (2), assistente social (2), bibliotecário (1), enfermeiro (3), médico clínico geral (5), nutricionista (2), odontólogo (5), orientador educacional (1), pedagogo (2), professor nível - I (30), supervisor educacional (1) e veterinário (1).

As provas serão aplicadas em três etapas de acordo com o cargo pretendido e serão divididas em objetiva, de títulos e exame de sanidade física e mental.

As vagas contam com carga horária que vão de 20h a 40h. A validade do concurso é de dois anos, sendo prorrogável por igual período.

