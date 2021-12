Prefeitura abre Reda com 63 vagas para condutor do Samu

A prefeitura de Salvador inscreve em 63 vagas temporárias para condutor de veículo de emergência do Serviço de Atendimento Movél de Urgência (Samu) entre os dias 24 e 28 de novembro. A remuneração mensal para o cargo será de R$ 1.245,89.

Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Gestão (Semge) situada na Avenida Vale dos Barris, 125 - Barris, das 8h30 às 11h30.

A contratação será feita através de processo seletivo simplificado do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), Edital nº05/2014 e será válido por dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período. A jornada de trabalho será de 36h em regime de plantão, de acordo com as necessidades do serviço.

Todas as dúvidas quanto ao edital e suas etapas estão disponíveis na página de concursos hospedada no site da Secretaria de Gestão.

