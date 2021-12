Prefeitura abre 155 vagas em 3 concursos até fim do ano

A Prefeitura de Salvador vai realizar três concursos públicos até o mês de dezembro deste ano com 155 vagas para ampliação do quadro de pessoal da administração municipal, com salário inicial de até R$ 6.764. De acordo com a Secretaria Municipal de Gestão (Semge), responsável por coordenar a seleção, os editais serão publicados nos meses de setembro e outubro.

Um dos concursos é voltado para a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), com 90 vagas distribuídas entre os cargos de Auditor Fiscal, Analista Interno e Analista Fazendário, com salário inicial de R$ 2.236,00, mais produtividade fiscal e requisito mínimo de graduação em qualquer área. A publicação do edital e o início das inscrições estão previstos para o final de setembro.

Em outubro, será realizado o concurso para Procuradoria Geral do Município (PGM) em que serão oferecidas cinco vagas para candidatos com formação mínima de bacharel em Direito, e salário inicial de R$ 6.764

Até dezembro, está prevista também a seleção para 60 vagas do novo cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, criada a partir do Plano de Cargos e Vencimentos (PCV) da Administração Municipal. Os candidatos devem ter ensino superior completo em qualquer área e o salário inicial é de R$6.666.

