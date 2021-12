Prefeito assina decreto que cria cotas em concursos nesta 6ª

O prefeito de Salvador, ACM Neto, assina na manhã desta sexta-feira, 21, o decreto que cria cotas para afrodescendentes em concursos públicos e cargos comissionados da administração municipal. Pelo decreto, 30% das vagas dos concursos passam a ser garantidos aos candidatos negros.

A solenidade será realizada, às 9h, no Centro Cultural da Câmara de Vereadores de Salvador e integra as comemorações pelo Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial, promovidas pela a Secretaria da Reparação.

Além do prefeito, estarão presentes a secretária Ivete Sacramento e representantes de entidades ligadas ao movimento negro.



O decreto que reserva vagas em concursos em Salvador para candidatos negros foi publicado no Diário Oficial do Município do dia 19 de fevereiro. A medida tem duração de dez anos.

A cota será destinada a candidatos que declararem pretos ou pardos no momento da inscrição. Caso as vagas não sejam preenchidas, as oportunidades ficarão a disposição dos demais aprovados.

