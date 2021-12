Prazo para inscrições em três concursos baianos termina nesta sexta, 17

Encerra nesta sexta-feira, 17, o prazo para inscrições em três concursos na Bahia. As vagas são para as cidades de Conceição do Coité, Ibicuí, e Guajeru. Em todos os certames as inscrições são realizadas de modo presencial nas sedes das prefeituras.

Confira:

Conceição do Coité

O concurso oferece 21 vagas distribuídas nos cargos de nivel médio de Educador Social (20) e Orientador Social (1) e 14 vagas para nível superior de Assistente Social (8) e Psicólogo (6), os quais devem atuar em jornadas de 30h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 954,00 a R$ 1.649,35 ao mês.

As inscrições devem ser efetuadas diretamente na Secretaria Municipal Assistência e Desenvolvimento Social, localizada na Praça Porcina Rosa, nº 70, Centro, nos horários de 8h às 12h e de 13h às 16h.

Os candidatos deverão ser submetidos à análise curricular, entrevista e prova escrita, previstas para serem aplicadas a partir do dia 5 de setembro de 2018. O processo Seletivo tem a validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante.

Prefeitura de Ibicuí

O certame visa contratar três Agentes Comunitários de Saúde, de nível médio, além de formar cadastro reserva. Os interessados devem se inscrever na Prefeitura de Ibicuí, localizada na Praça São Pedro , nº 100, Centro. A taxa é de R$ 60,00.

Os candidatos serão avaliados em três etapas, sendo prova objetiva, prevista para o dia 23 de setembro de 2018, avaliação de títulos e curso introdutório de formação inicial e continuada com carga horária de 40h. A seleção é válida por dois anos. O valor do salário não foi informado no edital.

Prefeitura de Guajeru

Divulgado através de extrato de edital no Diário Oficial da União, o processo seletivo visa a contratação de pessoal por prazo determinado. Os interessados em se candidatar devem efetuar inscrição das 8h às 17h, na sede da prefeitura, localizada na Rua José São Malta, 2-82. Outras informações podem ser consultadas através do telefone: (77) 3417-2252

