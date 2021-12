Prazo para inscrição no concurso do Iphan termina na segunda

Encerram-se nesta segunda-feira, 18, as inscrições para o concurso do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) que selecionará profissionais para 163 vagas, sendo 80 para arqueólogos e 52 para engenheiros civis. A remuneração nesses casos é de R$ 8.300.

Outras 31 vagas são na área de logística, convênios e contratos, com salário de R$ 6.130. Interessados devem se inscrever no site www.iades.com.br até as 22h. As taxas variam entre R$ 66 e

R$ 70. A avaliação será composta por 50 questões.

