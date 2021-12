Prazo de inscrição de seleção para nutricionistas termina nesta quarta

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) encerra nesta quarta-feira, 3, as inscrições do processo sletivo para o preenchimento de 36 vagas de nutricionista. A remuneração é de R$ 2.635,39 para uma jornada de 40 horas semanais.

Para concorrer às vagas, é necessário possuir bacharelado em nutrição e inscrição regular no Conselho de Nutrição de sua região. Os profissionais serão contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), e o contrato será por dois anos, com possibilidade de renovação de período similar e apenas uma vez.

O procedimento é realizado apenas pela internet. O valor da taxa de inscrição é de R$ 60. Poderão solicitar a isenção desta taxa, os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico e que forem membros de família de baixa renda, nos termos legislação vigente.

O certame é organizado pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Mais informações no edital.

