Prazo de concurso é ampliado para dia 30 de abril

O governo da Bahia ampliou para 30 de abril o prazo para recebimento de propostas de produção artística na Via Expressa em homenagem à Revolta dos Búzios.

O novo cronograma do concurso está disponível nos sites das secretarias de Promoção da Igualdade Racial (www.sepromi.ba.gov.br), da Educação (www.educacao.ba.gov.br) e da Cultura (www.cultura.ba.gov.br), conforme portaria publicada no Diário Oficial do Estado na terça-feira, 27.

Os interessados devem se inscrever unicamente por meio postal, via correspondência registrada ou Sedex, com aviso de recebimento (AR) para o seguinte endereço: Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, avenida Paulo VI, 760, Edifício Belmonte Empresarial, 2º andar - Pituba. CEP: 41810-001 - Salvador, Bahia.

