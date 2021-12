Policlínicas abrem seleção para 110 profissionais de saúde

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) abriu processo seletivo para a contratação de 110 profissionais de saúde para as policlínicas regionais em Ribeira do Pombal e Eunápolis. De ensino médio e superior, as vagas são destinadas aos cargos de médico, enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, ouvidor, assessor técnico, assistente social, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e assistente administrativo.

Os interessados em atuar nas unidades devem se inscrever pelo site da Fundação Cefet Bahia. Para a unidade de Eunápolis, as inscrições terminam no próximo domingo, 27. Já para Ribeira do Pombal, o prazo vai até o dia 17 de janeiro. O vencimento pode chegar a R$ 5 mil, a depender do cargo, em ambas as policlínicas.

A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 90. O Processo Seletivo é constituído de duas etapas: prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório e prova de títulos, exceto para Assistente Administrativo.

Conforme a Sesab, cada região vai contratar através do regime de Consolidação das Leis do Trabalho [CLT]. A seleção tem validade por dois anos, com a possibilidade de prorrogação por mais dois.

As duas policlínicas serão inauguradas no primeiro trimestre de 2021. Além delas, o Governo do Estado fará a inauguração de outras sete unidades em Itaberaba, Brumado, Serrinha, Santa Maria da Vitória, São Francisco do Conde e Salvador, sendo duas na capital baiana.

