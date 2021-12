Policlínica de Juazeiro inscreve para seleção; salários chegam até R$ 5 mil

Seguem abertas as inscrições para o processo seletivo do Consórcio Interfederativo de Saúde da Região de Juazeiro (distante a 500 km de Salvador, no norte do estado), com salários que variam de R$ 1.188,13 até R$ 5 mil.

As vagas oferecidas são para os cargos de médicos (diferentes especialidades), enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, ouvidores, assessores técnicos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, técnicos em radiologia e assistentes administrativos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de março no site da Fundação CefetBahia. Inicialmente, a seleção tem validade de dois anos, podendo ser prorrogada. Todos os aprovados atuarão na Policlínica da Região de Saúde de Juazeiro. A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 7 de abril, nos municípios de Juazeiro e Salvador.

