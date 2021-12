Policlínica de Jequié inscreve em concurso com salários de até R$ 5 mil

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da Policlínica de Jequié, que oferece salários de até R$ 5 mil. Os interessados devem realizar o procedimento desta sexta-feira, 30, até o dia 8 de setembro. O edital completo está disponível no site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Cefet Bahia).

As vagas são destinadas a médicos (em diversas especialidades), nutricionistas e assistentes sociais. O concurso visa o preenchimento de vagas, sob regime CLT, no quadro de empregados do Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Jequié.

A prova objetiva será aplicada no dia 22 de setembro, no turno matutino, em Jequié e Salvador, podendo também ser aplicada em cidades vizinhas a esses municípios. A prova terá 3h de duração, com previsão de início para às 9h. O candidato deve comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 1h, com documento de identificação com foto, Cartão Informativo de Inscrição e comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Qualquer alteração de data, local e horário será divulgada no site da Fundação CEFET Bahia.

