Policiais aprovados em concurso de 2012 serão convocados

O governador Rui Costa anunciou a convocação de 2 mil novos policiais. A declaração foi feita em seu perfil oficial no Twitter (@costa_rui), na noite desta quinta-feira, 12. Rui disse ainda que o edital de convocação dos novos PMs será lançado ainda esta semana, no Diário Oficial do Estado.

Os chamados foram aprovados no concurso da Polícia Militar de 2012. No edital será estabelecido, entre outras coisas, o prazo para realização de exames médicos, que terá início na próxima semana.

Os aprovados no concurso fizeram durante os anos de 2013 e 2014 diversos protestos no Centro Administrativo da Bahia, devido à demora na convocação. O período de validade do concurso teve de ser aumentado em 1 ano, até junho de 2015, para não perder a validade.

O edital de convocação dos novos pms será lançado ainda nesta semana. — Rui Costa (@costa_rui) 12 março 2015

Determinei a convocação de 2 mil novos policiais. Eles foram aprovados no concurso da Polícia Militar realizado em 2012. — Rui Costa (@costa_rui) 12 março 2015

Após publicação do edital, os convocados devem entregar os documentos, realizar exames médicos, passar pela avaliação psicológica, teste de aptidão física e investigação social. Todos eles passarão pelo Curso de Formação de Soldados (CFS).

Durante o curso, que tem duração de nove meses, o convocado recebe uma bolsa de estudos no valor de um salário mínimo, além de 10% desse valor para custeio do fardamento. Formado, o novo PM receberá durante um ano o soldo de 725,21; GAP 3 (1.687,58); auxílio alimentação e os 10% do soldo para custeio do fardamento.

adblock ativo