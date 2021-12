Polícia Rodoviária Federal abre inscrições para concurso

A Polícia Rodoviária Federal abre nesta quinta-feira, 20, inscrições para o concurso público que vai contratar 71 profissionais de nível médio e superior. São 67 vagas para agente administrativo (nível médio), três para técnico em assuntos educacionais (superior em pedagogia) e uma para técnico de nível superior, em qualquer área de formação.

Os salários variam de 2.364,47 a 3.875,72, a depender do cargo e da avaliação de desempenho do servidor. Os interessados podem se inscrever até 10 de outubro, no site do Cespe/UNB, e devem ter disponibilidade para trabalhar em Brasília, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. As taxas são R$ 55 para nível médio e R$ 65 para nível superior.

adblock ativo