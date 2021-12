Polícia Militar divulga resultado final do concurso de 2012

A Polícia Militar (PM) publicou no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 12, o resultado final do concurso da corporação de 2012. O primeiro compromisso dos aprovados é na sexta-feira, 19, para a avaliação psicológica. Veja lista no edital a partir da página 69.

Foram considerados aptos 1.064 candidatos dos dois mil selecionados em março de 2015. Eles iniciam o Curso de Formação de Soldados no dia 29 de junho.

De acordo com informação da assessoria do governo do Estado, o concurso de 2012 da corporação convocou, no total, 5.695 candidatos.

adblock ativo