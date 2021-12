Polícia investiga suposto esquema de fraude em concurso da Ufba

Um suposto esquema de fraude no concurso público para servidor técnico-administrativo da Universidade Federal da Bahia (Ufba) - cujas provas estão marcadas para este domingo, 29 - veio à tona esta semana. A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF), deflragrou nova fase da Operação Gabarito, que investiga uma rede especializada na venda de gabaritos e provas de concursos realizados em todo o país.

Um dos alvos dos criminosos foi o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), cujas provas foram descobertas por meio de conversas no WhatsApp envolvendo um dos líderes da organização.

Outras conversas interceptadas apontam que a quadrilha também atuaria na prova da Ufba, em Salvador. As denúncias estão sendo investigadas pela Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República.

Até o momento, o concurso está mantido, com a participação de 72.066 candidatos. A Ufba solicitou à empresa responsável pelo concurso, a AOCP, que acione o jurídico e tome as medidas necessárias durante as provas.

