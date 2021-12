Polícia Federal lança edital para 566 vagas em concurso

A Polícia Federal abriu nesta quinta-feira, 21, um concurso para 566 vagas para nível médio e superior e formação de cadastro de reserva. Os salários para nível médio são de R$ 3.316,77 e para superior chegam a R$ 5.081,18.

São 32 vagas de nível superior para atuar no Distrito Federal e 534 vagas de nível médio para todas as unidades federativas do Brasil, sendo 274 delas para Brasília. Para a Bahia, serão 15 vagas para nível médio.

Poderão participar as pessoas que tiverem superior em administração, arquivologia, serviço social, psicologia, ciências contábeis e ou ciências atuariais. O salário para estas oportunidades é R$ 4.039,32.

Para os cargos de engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia mecânica, o salário é de R$ 5.081,18. Para nível médio, as vagas são para agente administrativo e o salário é R$ 3.316,77.

As inscrições podem ser feitas no site do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília (Cespe) de 1º a 23 de dezembro. As taxas de inscrição são R$ 60 para nível médio e R$ 70, para nível superior.

A seleção tem uma única etapa, com provas objetivas para os cargos de nível médio e discursiva para os cargos de nível superior. A prova será aplicada no dia 16 de fevereiro de 2014.

No dia 7 de fevereiro de 2014, será publicado no Diário Oficial da União e no site da Cespe os locais e horários das provas.

Pessoas com deficiência

Os candidatos de nível médio que tiverem deficiência física farão as provas objetivas e a perícia médica em uma das 26 capitais dos estados e no Distrito Federal. Para o nível superior, a avaliação será apenas em Brasília (DF).

