Polícia Federal abre inscrições para preenchimento de 500 vagas

Estão abertas as inscrições do concurso da Polícia Federal para os cargos de delegado, perito criminal, agente de polícia, escrivão e papiloscopista.

Ao todo, são oferecidas 500 vagas com remuneração inicial de R$ 22.672,48 e jornada de 40 horas semanais, em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.

Para concorrer aos cargos de delegado é preciso ter diploma de bacharel em direito e comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial. Em retificação já publicada, foram atualizados itens relativos às regas de inscrição, entre outros.

Inscrições

A taxa de participação será de R$ 180 ou R$ 250, de acordo com o cargo pretendido. Para participar, os interessados devem se inscrever via página do Cebraspe (https://www.cespe.unb.br/concursos/pf_18), até as 18 horas do dia 2 de julho (horário de Brasília).

As provas objetivas e a prova discursiva serão aplicadas no dia 19 de agosto, em turnos e durações diferenciados, a depender do cargo pretendido. Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados pela Cebraspe a partir das 19h do dia 21 de agosto. Mais informações no edital do concurso.

