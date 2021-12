Polícia Civil da Bahia anuncia concurso e oferece 600 vagas

As inscrições do concurso público para preenchimento de 600 vagas do quadro da Polícia Civil da Bahia começam no dia 29 de janeiro. Serão 100 vagas para delegado, 100 para escrivão e 400 para investigador. O concurso será realizado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB).

As inscrições serão abertas no link do Cespe (www.cespe.unb.br) que será disponibilizado no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br). A Secretaria da Administração do Estado (Saeb) publica no Diário Oficial deste fim de semana o edital de abertura do concurso. A taxa de inscrição para o cargo de delegado é no valor de R$ 150.

Para as demais funções, a taxa custará R$ 120. Para concorrer a uma vaga de delegado, o candidato deve ser diplomado em direito. Para escrivão e investigador, é preciso ter diploma de conclusão de curso de nível superior. Os candidatos a investigador, além disso, devem ter carteira nacional de habilitação (CNH) válida, categoria B, no mínimo. As inscrições serão encerradas no dia 19 de fevereiro.

A remuneração para delegado em início de carreira pode chegar a R$ 9.155,28, incluindo vencimento básico, gratificação de atividade jurídica (GAJ) e vantagens relativas à jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de escrivão e investigador a remuneração inicial, formada por vencimento, gratificação de atividade de Polícia Judiciária (GAPJ) e vantagens para 40 horas, chega a R$ 2.665,91. A jornada mínima para as carreiras é de 30 horas. As provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório, serão realizadas em Salvador, Barreiras, Itabuna, Juazeiro e Vitória da Conquista.

Fase eliminatória - O edital prevê ainda, sob responsabilidade do Cespe, mais três etapas eliminatórias: teste de aptidão física, exame biomédico e exame psicotécnico, além da avaliação de títulos, de caráter classificatório. Já a investigação social e de conduta pessoal, eliminatória, será feita pela Polícia Civil e pela Saeb.

Com este concurso, o Estado avança na renovação do quadro de pessoal via concurso público. Desde 2007, a atual gestão já contratou mais de 28 mil novos servidores públicos, com prioridade para as áreas diretamente voltadas para o desenvolvimento das políticas públicas de Saúde, Segurança e Educação.

